Família de 'Tia das Flores' aguarda DNA para confirmar identidade de corpo carbonizado

A Polícia Civil de Goiás realiza um exame de DNA para confirmar a identidade de um corpo carbonizado encontrado em Valparaíso de Goiás, suspeito de ser de Raimunda dos Anjos. Os filhos e irmão da mulher conhecia como 'Tia das Flores' estão no local para apoiar a investigação. A principal linha seguida pela polícia aponta para um crime motivado por desavenças familiares. Câmeras capturaram atividades suspeitas antes do desaparecimento da sobrinha de Raimunda e de seu marido. Agora, os investigadores tentam juntar as peças para entender a cronologia dos eventos .



