Feira da Uva em Planaltina (DF) oferece gastronomia e shows gratuitos

A quinta edição da Feira da Uva ocorre no Parque de Exposições de Planaltina, Distrito Federal. O evento, com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, oferece uma variedade de atrações. Além dos shows gratuitos, a feira conta com produtos como suco e vinho feitos de uvas, produzidos por vinícolas locais e do Rio Grande do Sul.



Destaque para a "uva do amor", uma novidade caramelizada com recheio. O ambiente familiar inclui opções para crianças, como a Fazendinha, e a programação musical apresenta artistas renomados nos próximos dias, garantindo diversão para toda a família.



