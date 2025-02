Feira do Guará celebra 41 anos como centro cultural e econômico do DF

A Feira do Guará, um dos principais pontos culturais e econômicos do Distrito Federal, comemora 41 anos de existência. Com mais de 640 barracas, espaço oferece uma diversidade de produtos, desde alimentos frescos a eletrodomésticos. Nalva Gomes, que trabalha há 23 anos na feira, destaca a oportunidade e o crescimento que a feira trouxe aos comerciantes. Luis Mesquita, gerente de uma peixaria, menciona a origem dos peixes frescos vindos de várias regiões do país. A feira é um ponto de encontro para mais de 30 mil pessoas semanalmente, onde podem apreciar o premiado pastel, famoso na região. A experiência dos feirantes e a variedade de produtos são convites constantes para os visitantes.



