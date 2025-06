GDF aumenta em 60% repasse para creches e investe em energia solar

A Secretaria de Educação do Distrito Federal anunciou um aumento de 60% no valor repassado por criança atendida nas creches públicas e conveniadas, visando ampliar o número de vagas. Com este reajuste, espera-se que mais instituições se interessem em conveniar com o governo.



Paralelamente, será construída uma usina fotovoltaica próxima ao Mangueiral para fornecer energia renovável a 60% da rede pública de ensino, com um investimento de R$ 40 milhões. Este investimento deverá ser recuperado em quatro anos através da economia gerada na conta de eletricidade. A ação atende a uma legislação distrital que exige o uso de fontes renováveis de energia em prédios públicos.



