GDF decreta estado de emergência ambiental para prevenir incêndios florestas

O governador Ibaneis Rocha declarou estado de emergência ambiental no Distrito Federal entre março e novembro devido à seca. A Secretaria do Meio Ambiente coordenará ações com diversas secretarias para combater e prevenir queimadas. Serão contratados combatentes civis e promovidas campanhas educativas sobre cuidados com lixo. Além disso, serão elaborados aceiros em áreas propensas a incêndios florestais, com a expectativa de evitar situações drásticas como no ano anterior.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!