Golpista tenta enganar família de idoso e cobra R$ 3.800 por exames

Uma família no Distrito Federal quase foi vítima de um golpe, quando um idoso de 78 anos estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional de Samambaia. Os familiares receberam mensagens de um suposto médico pedindo R$ 3.800 para exames emergenciais que não seriam cobertos pelo SUS (Sistema único de Saúde). Após a tentativa de golpe, o hospital confirmou que procedimentos são pagos pelo sistema público. Policiais investigam o caso de estelionato e especialistas aconselham evitar compartilhar dados pessoais online e não responder contatos suspeitos. Em caso de dúvida, é importante verificar a informação diretamente com o hospital.



