Homem fica sem benefício do INSS após erro médico durante perícia

Um homem teve o benefício do INSS negado após um suposto erro médico. Charles Willian teria passado por perícia no início de fevereiro e a médica responsável reconheceu a incapacidade, afirmando que ele não teria como voltar ao trabalho como motorista de carreta. No entanto, ela errou ao registrar a data do benefício, colocando o início e o fim para a data que a perícia foi feita. A esposa relata a preocupação, já que a família depende do benefício para custear consultas médicas, remédios, exames e as contas da casa. Ela destacou que não houve prazo para recorrer, o que agravou a situação financeira do casal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!