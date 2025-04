Homem morre ao cair de telhado durante instalação de painéis solares no Lago Sul (DF)

Um homem de 30 anos morreu ao cair do telhado enquanto instalava painéis solares em uma casa no Lago Sul, em Brasília . Segundo relatos, ele teria passado mal antes de se desequilibrar e cair do telhado de aproximadamente seis metros.



O corpo foi retirado pelo IML e a causa da morte foi traumatismo craniano. Testemunhas confirmaram que o trabalhador não usava equipamento de proteção individual. As circunstâncias exatas ainda serão investigadas. Dois colegas presentes no local foram levados para prestar depoimento à polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!