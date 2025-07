Homem que matou ex-companheira em academia do DF já havia sido preso por latrocínio

João Paulo Silva Matos foi preso por matar sua companheira Cheryla Carvalho de Lima em um estacionamento em Samambaia Sul (DF). O crime ocorreu entre uma academia e uma igreja. Ele já havia sido preso anteriormente por latrocínio e estava solto devido à progressão de regime.



A prisão foi realizada imediatamente por um policial que estava de folga na academia no momento do crime. A família da vítima preferiu não gravar entrevista, mas expressou preocupação devido ao histórico criminal do acusado.



Este é o 17º caso de feminicídio registrado este ano no Distrito Federal. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF, os casos de feminicídio caíram 26% entre 2023 e o ano passado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!