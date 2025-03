Homem sobrevive após ser baleado seis vezes depois de se envolver em briga no Gama

Um homem foi baleado seis vezes no Setor Leste do Gama na madrugada desse domingo (16). Câmeras de segurança mostraram a tentativa da vítima de evitar os disparos. Socorrido, ele foi levado para o hospital de Santa Maria, onde está internado. Segundo a polícia, o atirador é um adolescente e já foi apreendido. Outro envolvido, que emprestou a arma usada no crime, também foi preso. A vítima havia se envolvido em uma confusão em uma distribuidora de bebidas antes do crime.



