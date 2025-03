Homens são presos por homicídio em Formosa motivado por dívida de R$ 30 mil

A Polícia Civil de Goiás finalizou a investigação sobre a execução de Luiz Carlos de Lima, conhecido como Peixe, em uma fazenda em Formosa em 15 de agosto de 2024. O crime foi motivado por um desentendimento comercial envolvendo grãos de milho e uma dívida de R$ 30 mil. Quatro homens, fazendo-se passar por policiais, invadiram a propriedade, mantiveram reféns e assassinaram brutalmente a vítima, inserindo milho em sua boca. A operação resultou na prisão de três suspeitos, que agora enfrentam acusações do Ministério Público. Além do assassinato, um dos envolvidos tentou incriminar o ex-prefeito de Formosa, espalhando boatos para desviar a atenção da polícia.



