Idoso morre em Taguatinga (DF) durante atendimento em casa com falso fisioterapeuta

Um idoso de 64 anos morreu em Taguatinga (DF) após cair durante uma sessão de fisioterapia em casa. A Polícia Civil descobriu que o responsável pelo atendimento não era registrado no Crefito. O Ministério Público decidiu não indiciar o acusado por homicídio, propondo um acordo para doação de cestas básicas, o que gerou indignação na família. Eles também revelaram que o acusado se passava por policial em Goiás. A família busca justiça, pedindo a revisão da decisão e responsabilização do acusado.



