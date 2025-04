Imagens mostram acidente que deixou motociclista morta no Noroeste, em Brasília

Na manhã desta terça-feira (15), um acidente grave ocorreu no Noroeste, em Brasília , e uma motociclista morreu após colidir com um carro, em frente ao parque Burle Marx. Após a batida, a motociclista foi arrastada por cerca de 50 metros, soltando faíscas no asfalto. O motorista do carro abandonou o local sem prestar socorro e ainda não foi identificado. A perícia investiga o acidente e as câmeras da região podem ajudar na identificação do condutor.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!