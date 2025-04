Jovem de 18 anos morre após carro colidir com árvore no Lago Sul, em Brasília

Na noite desta sexta-feira (12), um jovem morreu em um acidente trágico na altura do Conjunto 20 no Lago Sul, em Brasília. Gabriel Gastal Vasconcelos, estudante de 18 anos, perdeu o controle do veículo ao retornar de uma comemoração de aniversário e colidiu com uma árvore.



Ele foi encontrado sem vida no local. O passageiro, um jovem de 17 anos, sofreu traumatismo craniano e escoriações e foi levado ao hospital. A Polícia Militar e os bombeiros rapidamente atenderam a ocorrência.



A 10ª Delegacia de Polícia do Lago Sul está investigando as causas do acidente. Os pais de Gabriel, que estavam fora do Brasil, estão retornando a Brasília após receberem a trágica notícia.



