Justiça condena Latam por abandono de passageiros idosos no aeroporto de Brasília
A Latam deve indenizar casal de idosos após falta de assistência no aeroporto
A Justiça do Distrito Federal condenou a Latam a pagar R$ 12 mil em indenização por danos morais a um casal de passageiros idosos abandonados no Aeroporto Internacional de Brasília. O incidente ocorreu em junho de 2025. A companhia aérea foi informada sobre a necessidade de atendimento especial aos dois, mas não prestou assistência adequada. Eles foram encontrados por uma mulher que registrou o ocorrido e contatou os familiares.
A Latam afirmou que os passageiros optaram por aguardar sozinhos após o desembarque. Contudo, a justiça entendeu que a companhia tinha obrigação de reforçar o cuidado, dada a vulnerabilidade dos idosos.
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