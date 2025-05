Lote abandonado vira depósito de lixo e ameaça saúde de moradores em Sobradinho (DF)

Moradores do bairro Buritizinho, em Sobradinho II, Distrito Federal, vivem uma situação insustentável devido a um lote abandonado cheio de lixo. Lucas Abreu, um dos vizinhos afetados, relata a presença constante de ratos e insetos, além dos riscos à saúde, especialmente para seu filho recém-nascido.



Apesar das tentativas de diálogo com a proprietária do terreno e de denúncias às autoridades, nada foi resolvido. Os moradores pressionam por uma ação eficaz das autoridades frente à ameaça sanitária que se instalou na comunidade.