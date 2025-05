Maio Laranja: Senado discute medidas de combate à violência e exploração sexual de menores

Começa nesta segunda-feira (19) a Semana Nacional do Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes. A senadora Damares Alves ressaltou que maio, instituído por uma lei federal como "Maio Laranja", é dedicado à campanha de prevenção. "O Senado Federal está discutindo e aprovando inúmeros projetos de lei que visam a garantia dos direitos da criança e o enfrentamento da violência," afirmou a senadora.



Ela destacou o aumento da violência sexual por meio das redes sociais e o preocupante crescimento de casos de estupro de bebês. Segundo ela, no último ano, o Brasil bateu um recorde mundial em casos dessa natureza.



