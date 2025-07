Moradores da Asa Norte, em Brasília, enfrentam onda de furtos e reforçam segurança

Na Asa Norte, em Brasília, moradores estão preocupados com a segurança devido a 40 furtos registrados entre janeiro e maio deste ano. Um morador há mais de 40 anos na região teve sua casa invadida três vezes e reforçou a segurança com grades e câmeras.



Ele relatou que, recentemente, um criminoso tentou roubar uma bicicleta enquanto ele dormia. A Secretaria de Segurança Pública observou uma pequena redução nos furtos em relação ao ano passado. Apesar disso, a sensação de insegurança persiste, afetando a qualidade de vida dos residentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!