Moradores do DF podem se vacinar contra a gripe a partir de 6 meses de idade

Diante do aumento de casos de influenza, o Distrito Federal liberou a vacinação contra a gripe para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto; quem perdeu o cartão de vacinação pode solicitar uma segunda via junto à Secretaria de Saúde.



Neste sábado (14), 50 pontos de vacinação estarão em funcionamento, permitindo também a aplicação de outras vacinas no mesmo dia. A campanha é fundamental para reduzir a intensidade dos sintomas e evitar complicações graves.



Para consultar locais, horários e imunizantes disponíveis, acesse saúde.df.gov.br.



