Morte de idosa de 93 anos no DF levanta investigação sobre violência patrimonial

Uma idosa de 93 anos morreu na manhã do último domingo (3) após ser resgatada em condições insalubres. Ela havia sido encontrada acamada e desidratada no início do mês passado. O filho da vítima, um homem de 59 anos, já estava sendo investigado por apropriação indevida dos bens da mãe.



A delegada Ângela Maria informou que a pena pode aumentar para até 39 anos se for comprovado vínculo entre os maus-tratos e a morte da idosa. Segundo a delegada, "se o evento morte que aconteceu ontem realmente tiver uma vinculação com esses crimes pelos quais ele foi preso, as penas aumentam e aumentam bastante."



