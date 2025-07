Motorista de app é atacado por três homens e esfaqueado durante corrida em Brasília

Um motorista de aplicativo colombiano, de 33 anos, sofreu uma tentativa de latrocínio em Brasília . Ele aceitou uma corrida do Guará para a Estrutural e buscou três passageiros. No Jockey Club, um passageiro anunciou o assalto armado com uma faca, esfaqueando o motorista três vezes antes de fugir para uma área de mata.



O caso é investigado pela 38ª delegacia, e a polícia solicita que quaisquer informações sobre os suspeitos sejam reportadas. Motoristas de aplicativo são alertados a tomarem cuidado ao receberem pedidos de corrida na região.



