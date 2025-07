Mulher acusa ex-companheiro de incendiar casa e matar gato no Entorno do DF

Uma moradora de Águas Lindas de Goiás acusou o ex-namorado de incendiar seu apartamento após o fim do relacionamento. O incidente ocorreu no último domingo (27) enquanto a mulher estava fora para trabalhar.



A vítima relatou que o ex-companheiro ficou agressivo ao ser informado sobre sua saída e teria matado um gato da família durante a crise. Ela tem uma medida protetiva contra ele e familiares foram chamados para ajudá-la durante a situação. A Polícia Civil investiga o caso.



