Mulher que teria sido morta pelo próprio cão é velada por familiares e amigos em Goiás

O velório de Stefane Xavier da Silva, de 31 anos, ocorreu no Cemitério Campo da Esperança, no Distrito Federal, onde amigos e familiares se despediram. A mulher foi possivelmente atacada por seu cão, Aquiles, com quem viveu por mais de 12 anos. O incidente ocorreu em Cidade Ocidental, no Entorno do DF, e está sob investigação da Polícia Civil de Goiás.



Segundo o irmão de Stefane, ninguém consegue acreditar no ataque, já que Aquiles era um animal dócil e parte da família. Após o ocorrido, os vizinhos acabaram matando o animal para conseguirem socorrer a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos. Um laudo pericial sobre as circunstâncias do incidente deve ser divulgado em até 30 dias.



