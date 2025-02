Mutirão do amor leva atendimento de saúde bucal e atendimento para 180 crianças

Um grupo de dentistas e alunos participou de uma ação odontológica na Cidade Estrutural. O projeto Mutirão do Amor proporcionou atendimentos, palestras sobre higiene bucal e doações de kits. Estudantes de odontologia realizaram serviços como instrução de escovação e restauração dental. "É muito gratificante ajudar uma região carente", destacou a estudante Marina. A Associação Viver atende mais de 120 crianças com atividades gratuitas. A diretora Maria das Graças enfatizou a importância de parcerias para a sobrevivência do projeto. A creche Guerreiros da Alegria também se envolveu no evento, destacando a necessidade da comunidade por apoio contínuo.