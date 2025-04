Nova medida que proíbe fotógrafos no Parque da Cidade desagrada turistas e atletas

A partir desta sexta-feira (11), fotógrafos profissionais estão proibidos de trabalhar no Parque da Cidade, em Brasília , para fotografar turistas e frequentadores do local. A medida foi anunciada após queixas de algumas pessoas sobre fotos com fins comerciais. "Acredito que quatro pessoas que foram se manifestar contra o trabalho não podem falar por centenas," desabafou Oseas Peres, fotógrafo.



Leila Guimarães, frequentadora assídua, disse: "é um incentivo ao esporte." A Secretaria de Esporte justifica a suspensão como uma medida para proteger a privacidade. Uma reunião está agendada para discutir novas regras e possíveis liberações para os fotógrafos.



