Novo desvio na Epig (DF) altera rotina dos motoristas e causa lentidão no trânsito

O novo desvio na EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) tem impactado o trânsito da região. Na sexta-feira (6), primeiro dia da mudança, houve falta de sinalização adequada e insuficiência de agentes de trânsito. A medida deve durar cerca de 120 dias para continuidade das obras do trecho 2 da via. As mudanças têm causado lentidão no trânsito e afetado a rotina dos motoristas que passam pela região.



Os motoristas devem decidir entre seguir para o Plano Piloto, utilizando a faixa reversa recém-instaurada, ou passar pelo Parque da Cidade ou pelo Sudoeste usando as faixas à direita. O ponto de ônibus também foi deslocado 50 metros, o que pode afetar usuários do transporte público.



