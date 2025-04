Pai de motorista de app baleado em oficina fala sobre crime após acusado ser liberado

Um motorista de transporte por aplicativo, de 35 anos, morreu ao levar um tiro em uma oficina mecânica no Guará II. O crime aconteceu em março, mas a vítima, Lucas Prado Ribeiro, morreu na última quinta-feira (3). A família reclama da falta de justiça e alega que o suspeito foi preso e liberado alguns dias depois em audiência de custódia.



O pai de Lucas afirma que o crime foi motivado após o filho atingir o retrovisor de outro veículo e acusado ter atirado nele. Na ocorrência, os policiais afirmaram que, primeiramente, teriam sido acionados para uma situação de assalto seguida de disparo, e que no local André alegou que a vítima teria tentado assaltá-lo.



Segundo a família de Lucas, a bala atingiu o queixo, atravessou o pescoço e comprometeu o funcionamento de duas artérias do lado direito dele. Ele ficou 14 dias internado no Hospital de Base, passou por quatro cirurgias, mas não resistiu. Lucas morava com o pai e deixa um filho de sete anos.



