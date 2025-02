Parças do Neymar: conheça os brasilienses que jogaram com o atacante na base no Santos

Heitor Soares e Davi Lima, amigos de longa data de Neymar Jr., relembraram suas experiências jogando ao lado do astro na base do Santos. Os dois se mudaram para a Vila Belmiro após passarem em um teste em 2006. Eles mantêm contato com o jogador e compartilham a empolgação pelo seu retorno ao Brasil, para jogar pela camisa do time. Atualmente, residem no Distrito Federal e seguem carreiras diferentes: Heitor é advogado e Davi, personal trainer.