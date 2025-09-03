Parque da Cidade, em Brasília, celebra 47 anos com obras de reforma e melhorias

No Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília , a troca do cercamento é parte das reformas em comemoração aos 47 anos do local. A primeira etapa foi concluída ao lado do Eixo Monumental até a entrada principal do parque, próximo à Torre de TV.



As obras incluem uma nova grade mais segura e durável. O espaço conta com áreas para esportes e um quiosque que oferece frutas e água aos visitantes. A administração está sob responsabilidade de Todi Moreno.



