Planos de saúde lideram reclamações entre consumidores por mensalidades abusivas

As empresas de planos de saúde lideram as reclamações dos consumidores, segundo levantamento realizado por um Instituto de Defesa do Consumidor. Os principais problemas identificados incluem reajustes considerados abusivos e dificuldades no reembolso para exames e consultas. A pesquisa também menciona insatisfações relacionadas a serviços financeiros e telecomunicações.



