PM entra em confronto com indígenas durante desocupação de terreno no Noroeste (DF)

Durante uma operação de desocupação no Noroeste, em Brasília , um confronto foi registrado entre a Polícia Militar e um grupo indígena que reside na área desde 2018. A ação foi realizada pela Terracap, com apoio da Polícia de Choque e do Corpo de Bombeiros.



O grupo lançou pedras contra os policiais, mas não houve feridos. A Justiça Federal já havia destinado a área para uso indígena, mas novas ocupações foram identificadas. A situação segue sendo acompanhada com reforço policial no local.



