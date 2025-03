Polícia Militar prende dupla envolvida em furto a farmácia em Ceilândia (DF)

A Polícia Militar prendeu um homem de 37 anos e um adolescente de 17 anos por envolvimento em um furto a uma farmácia em Ceilândia. Câmeras de segurança registraram seis homens arrombando o local. O adolescente ficou armado com uma faca do lado de fora, enquanto o adulto e outros envolvidos retiravam produtos da loja. O homem foi autuado por furto e corrupção de menores e o menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente. Os demais envolvidos ainda não foram identificados.



