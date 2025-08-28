Polícia prende suspeitos de ataques com faca que deixaram dois mortos em Ceilândia (DF)

Uma série de assaltos com faca em Ceilândia (DF) resultou em duas mortes e três pessoas feridas na madrugada e manhã desta quarta-feira (27). O primeiro ataque ocorreu na EQNN 18, onde um homem de 65 anos foi esfaqueado. Pouco depois, na EQNM 2/4, um homem de 39 anos também foi atacado por criminosos por volta das 2h. Na QNN 2, uma terceira vítima reagiu ao assalto, sofreu ferimentos e foi levada ao hospital.



O quarto ataque, na QNN 12, resultou na morte de uma vítima ainda não identificada. O último crime ocorreu na QNN 1, às 8h20. As câmeras de segurança ajudaram a identificar os suspeitos, que usavam camisas facilmente reconhecíveis. Jonathan Bruno Dias Santos, já conhecido da polícia com sete prisões anteriores, foi capturado no mesmo dia. O segundo suspeito, Marcos Antônio, foi detido após uma denúncia anônima.



