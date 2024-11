Preço dos combustíveis sofre aumento no DF e litro da gasolina chega a R$ 6,39

Os preços dos combustíveis tiveram aumento no Distrito Federal e o litro da gasolina chegou a R$ 6,39 nos postos da capital do país. Devido ao aumento, parlamentares da Câmara Legislativa do DF acionaram órgãos de defesa do consumidor. De acordo com informações do Sindicombustíveis, o aumento se dá pela política de preços internacionais e das distribuidoras. O etanol anidro também sofreu alta e alcançou a marca de R$ 4,49. Questões climáticas e as recentes queimadas também influenciaram nos preços.