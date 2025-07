Preso homem que estava sendo procurado por homicídio após briga em Planaltina (DF)

Quatro homens foram indiciados pelo espancamento até a morte de um jovem em Planaltina (DF). O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro de 2021 após uma discussão em um bar. A vítima foi agredida por três homens, incluindo Rodrigo Araújo Sousa, que estava foragido e foi localizado pela polícia.



Nas imagens é possível ver que agressores continuaram a atacar mesmo com a vítima inconsciente. Todos os envolvidos foram julgados e Rodrigo recebeu pena de 18 anos e outros dois mais de 15 anos cada.



