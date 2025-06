Professor é preso por perseguir ex-aluna e agente policial em Valparaíso de Goiás

Um professor foi preso em Valparaíso de Goiás após perseguir e ameaçar uma ex-aluna adolescente. Desde setembro do ano passado, a polícia monitorava o suspeito que tentava manter contato com a jovem, mesmo depois de ser bloqueado. Em uma tentativa anterior, ele foi preso em flagrante e recebeu medidas protetivas, que violou ao enviar mensagens ofensivas.



O caso também incluiu mensagens enviadas para uma agente da Polícia Civil. Segundo a delegada responsável, "a audácia dele de perseguir uma policial é notável." A prisão ocorreu após novas denúncias e rápida ação policial, com expectativa de que ele continue detido após audiência de custódia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!