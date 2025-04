Programa monitora cerca de 1.000 mulheres com medidas protetivas urgentes no DF

Em resposta ao aumento de feminicídios no Distrito Federal, autoridades reforçam a importância das denúncias por meio do Disque Denúncia 180 ou 197. O programa Viva Flor oferece dispositivos eletrônicos para proteger as vítimas e monitorar agressores. Atualmente, 641 pessoas estão sob vigilância constante.



Em caso de violação de ordens judiciais, a polícia responde em média entre 8 a 10 minutos. Segundo a doutora Andrea Boanova, diretora de monitoramento, mais de 1.000 mulheres são assistidas por esses programas, que já resultaram em 93 prisões por descumprimento de medidas protetivas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!