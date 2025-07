Projeto de futsal feminino transforma vidas de adolescentes no Distrito Federal

Um projeto social de futsal feminino no Setor Clube Sul do Distrito Federal está contribuindo para a transformação social, atendendo mais de 200 meninas entre 12 e 17 anos. As participantes recebem alimentação e suporte, além de treino esportivo.



O ministro do Esporte, André Fufuca, destaca a importância de parcerias para o sucesso desta iniciativa. O projeto também contempla a inclusão de deficientes visuais, visando ampliar oportunidades até a Copa do Mundo Feminino de 2027.



Júlia bastos, de 13 anos, aluna do projeto, conta que além de treinar, recebe alimentação e suporte escolar. O deputado Júlio César, entusiasta do esporte, reforça o impacto positivo da iniciativa na vida das meninas.



