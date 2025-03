Projeto oferece absorventes gratuitos para mulheres em vulnerabilidade social

A Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal lançou um programa para distribuir absorventes gratuitamente em instituições públicas. Caixinhas serão instaladas para disponibilizar o produto e permitir doações destinadas à compra de novos itens. A iniciativa atende mulheres com dificuldades financeiras, impactando positivamente sua frequência escolar e bem-estar.



