Reajuste do ICMS vai aumentar preços dos combustíveis no DF em fevereiro

O preço dos combustíveis no Distrito Federal deve aumentar em fevereiro devido ao reajuste do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). A expectativa é um acréscimo de 10 centavos por litro na gasolina e 6 centavos por litro no diesel a partir de sábado (1º).



Os postos decidem se repassam este ajuste aos consumidores, mas espera-se que o aumento chegue às bombas rapidamente. Este reajuste pode também elevar os preços de outros produtos devido ao aumento nos custos de transporte. Para ajudar a diminuir o impacto no bolso, é importante calibrar os pneus regularmente, usar aplicativos para comparar preços de combustíveis, não deixar o tanque chegar à reserva, e consultar o site da ANP (Agência Nacional do Petróleo) para verificar preços médios. Essas medidas podem auxiliar na economia do consumo de combustível.