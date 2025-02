Saiba da importância do check-up médico para praticantes de exercícios físicos

A prática de exercícios físicos tem ganhado adeptos em todas as idades. Especialistas destacam a importância de realizar avaliações médicas antes de iniciar atividades intensas, especialmente para pessoas com mais de 40 anos ou com comorbidades. Na academia, a tecnologia monitora os batimentos cardíacos para personalizar os treinos. Além disso, é crucial começar as atividades de forma gradativa e atentar-se aos sinais do corpo, como falta de ar e tontura, para buscar ajuda médica quando necessário.