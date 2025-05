Saindo do Sufoco: mãe de quatro filhos recebe ajuda para quitar dívidas

Dona Rosária Feliciano, moradora do Arapoanga, em Planaltina (DF), enfrentava dificuldades financeiras com contas de luz e água atrasadas e uma geladeira vazia para alimentar seus quatro filhos. No quadro "Saindo do Sufoco", parte do Balanço Geral, ela relatou sua situação: "Estou com tudo atrasado, água, luz, falta de alimento, tudo é difícil". A equipe auxiliou na quitação das dívidas e na compra de alimentos. "Mais uma felicidade de poder contribuir", disse Claudeci ao encher o carrinho de compras de Dona Rosária.



