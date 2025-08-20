Trânsito em Taguatinga (DF) sofre alterações até o fim da semana por evento na região

Um evento religioso em Taguatinga (DF) trará alterações no trânsito da região durante quatro dias. Segundo o Detran, a via principal de acesso ao Taguaparque será interditada a partir das 18h, com modificações até meia-noite. A operação contará com sinalizações temporárias e monitoramento aéreo.



Motoristas devem evitar estacionar em locais proibidos, especialmente no Pistão Norte e na Avenida Contorno do Taguaparque. Aproximadamente 40 mil pessoas são esperadas durante o evento, que termina no sábado (23).



