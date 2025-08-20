Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Trânsito em Taguatinga (DF) sofre alterações até o fim da semana por evento na região

Motoristas devem evitar estacionar em locais proibidos, especialmente no Pistão Norte e na Avenida Contorno

Balanço Geral DF|Do R7

Um evento religioso em Taguatinga (DF) trará alterações no trânsito da região durante quatro dias. Segundo o Detran, a via principal de acesso ao Taguaparque será interditada a partir das 18h, com modificações até meia-noite. A operação contará com sinalizações temporárias e monitoramento aéreo.

Motoristas devem evitar estacionar em locais proibidos, especialmente no Pistão Norte e na Avenida Contorno do Taguaparque. Aproximadamente 40 mil pessoas são esperadas durante o evento, que termina no sábado (23).

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Detran (Departamento Estadual de Trânsito)
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Tráfego

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.