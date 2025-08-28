Logo R7.com
Varal Solidário oferece roupas e brinquedos na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília

Ação da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF celebra o Dia Nacional do Voluntariado

Balanço Geral DF|Do R7

No Dia Nacional do Voluntariado, a Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, recebe o Varal Solidário. A ação permite que pessoas escolham roupas e brinquedos por meio de um cadastro simples. As peças são provenientes de doações feitas por empresas e cidadãos em pontos de coleta pela cidade.

"Muito bom mesmo. Iniciativa boa, para quem não tem condições, está bom demais", comentou um beneficiário. O evento visa promover a solidariedade no Distrito Federal e possibilitar que mais pessoas se tornem voluntárias através da Secretaria de Justiça.

