Veja a íntegra do DF no Ar desta sexta-feira (24)

A edição do DF no Ar desta sexta-feira (24) destaca a importância de cuidar da saúde mental em comemoração ao janeiro branco, as mudanças climáticas que afetaram produção de café e fizeram preços dispararem em 2024, além dos riscos enfrentados por moradores do Guará com fios caindo de poste na QE 28. O jornal também traz o caso de dois homens que tentaram furtar veículos no Paranoá, mas foram perseguidos por motociclistas, as denúncias por furtos de plantas feita por comerciantes do Jardim Botânico e o registro de mais de 17 mil raios durante temporal de quarta-feira no DF.