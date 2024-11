Bancada do PSB na Câmara declara apoio a Hugo Motta Deputado do Republicanos já tem o apoio de 11 partidos para substituir Arthur Lira no comando da Câmara Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 05/11/2024 - 16h38 (Atualizado em 05/11/2024 - 16h54 ) twitter

PSB anuncia apoio a Motta à Presidência da Câmara Mário Agra / Câmara dos Deputados - 11/07/2024

A bancada do PSB na Câmara dos Deputados anunciou nesta terça-feira (5) apoio ao líder do Republicanos, deputado federal Hugo Motta (PB), na disputa pela sucessão na Casa. Com 14 deputados, a legenda se tornou a 11ª a aderir à chapa do paraibano. O anúncio do apoio foi feito pelo prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB).

Também nesta terça, o PSDB-Cidadania oficializou apoio a Motta. Agora oficialmente, ele tem o apoio de 11 partidos (PT, PV, PCdoB, PL, PP, MDB, Podemos, Republicanos, PSDB, Cidadania e PSB), que juntos somam 351 deputados.

A candidatura de Motta foi oficializada em 29 de outubro. No mesmo dia, publicamente, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), informou que o paraibano era seu candidato. Até o momento, concorrem contra Motta os líderes Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União-BA).

Há expectativa de que, nos próximos dias, Elmar retire sua candidatura e que o União passe a apoiar Motta. O deputado baiano, inicialmente, postulava como favorito na disputa, mas viu sua candidatura desidratar. Então, o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), retirou a própria candidatura e lançou Motta.

Na avaliação de interlocutores de Motta, com o acirramento do tempo e com o amplo apoio dos demais partidos, a expectativa é de que o deputado chegue a fevereiro de 2025 — quando ocorre a eleição — como único postulante.

Ainda nesta terça, PSD e PDT também devem declarar o apoio a Motta. Além deles, os partidos que faltam oficializar algum apoio à Presidência da Câmara são: Avante, Solidariedade, PRD, Novo, PSOL e Rede.

Composição da Mesa Diretora

Conforme apurou o R7, o PL — que tem a maior bancada da Casa — deve ficar com a primeira vice-presidência da Casa caso Motta seja eleito. O líder da sigla na Câmara, Altineu Cortês (RJ), é cotado como um nome para o posto.

Seguindo a ordem de proporcionalidade, o PP pode ficar com a segunda vice-presidência, e o PT deverá continuar com a primeira secretaria da Mesa. O MDB ficaria com a segunda secretaria.