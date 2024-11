O deputado Hugo Motta, do Republicanos, já conquistou o apoio de partidos com votos suficientes para se eleger presidente da Câmara: PT, PL, PP, Republicanos, Podemos, MDB, PC do B e PV. Juntas, essas siglas somam 324 dos 513 deputados federais. Para ser eleito, o candidato precisa de 257 votos.