Brasil registra 83 mil casos de estupro em 2024; 86% das vítimas são mulheres Região Sudeste concentrou o maior número absoluto de vítimas de estupro em 2024, com 29.007 casos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 09h45 (Atualizado em 11/06/2025 - 10h26 )

Brasil registra 83 mil casos de estupro em 2024

O Brasil registrou 83.114 vítimas de estupro em 2024 — o maior número dos últimos cinco anos, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (11) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O total representa um crescimento de 1,1% em relação a 2023, quando foram contabilizados 82.204 casos. A taxa nacional chegou a 39,10 estupros por 100 mil habitantes. Em média, 227 pessoas foram estupradas por dia no país no ano passado.

A maioria das vítimas é do sexo feminino, que responde por 71.834 dos casos (86,4%). Isso corresponde a uma taxa de 65,95 vítimas mulheres por 100 mil brasileiras e a uma média de 196 vítimas femininas por dia. Houve um leve aumento de 0,10% nos registros envolvendo mulheres e um crescimento mais expressivo entre vítimas do sexo masculino (7,4%). Em 965 casos, o sexo da vítima não foi informado.

Regiões e estados

A Região Sudeste concentrou o maior número absoluto de vítimas: 29.007, o equivalente a mais de um terço do total nacional. Em seguida, aparece o Nordeste, embora com a menor taxa proporcional de estupros (29,01 por 100 mil habitantes). Já a Região Norte lidera nas taxas relativas, com 62,44, seguida pelo Centro-Oeste, com 57,73.

São Paulo lidera entre os estados, com 15.989 vítimas registradas. Paraná (6.881), Rio de Janeiro (5.819) e Pará (5.411) também aparecem entre os estados com maiores números absolutos.

Entretanto, quando se observa a taxa proporcional de estupros, o cenário muda. Rondônia (87,73), Roraima (84,68) e Amapá (81,96) são os estados com maior incidência proporcional de vítimas. Já Roraima, Amapá e Acre registraram os menores números absolutos.

Aumentos e quedas

Entre os estados que apresentaram aumento nos registros, a Paraíba teve o maior crescimento percentual, com alta de 100% — saltando de 575 para 1.150 vítimas. O Amazonas também registrou crescimento expressivo, com aumento de 42,9%.

Por outro lado, 11 estados apresentaram queda nos casos. Sergipe lidera as reduções, com recuo de 18,15%, seguido de Roraima (-15,93%) e Mato Grosso do Sul (-14,98%).

