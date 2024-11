Câmara será sede da cúpula internacional dos presidentes dos Parlamentos O P20 desempenha um papel relevante ao aproximar legisladores das discussões internacionais do G20 Brasília|Do R7, em Brasília 01/11/2024 - 11h07 (Atualizado em 01/11/2024 - 11h07 ) twitter

Câmara será sede da cúpula internacional Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

Entre os dias 6 e 8 de novembro, a Câmara dos Deputados sediará a 10ª Cúpula do P20, evento que reúne os parlamentos dos 20 países com as maiores economias do mundo. O tema deste ano é “Parlamentos por um Mundo mais Justo”.

Criado em 2010, o P20 é uma iniciativa liderada pelos presidentes dos parlamentos dos países do G20, grupo composto pelas 19 maiores economias globais, mais a União Europeia e, recentemente, a União Africana. A cúpula do P20 ocorre às vésperas da reunião do G20, marcada para os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro.

Com o Brasil ocupando a presidência do G20 desde dezembro do ano passado, após a transferência do cargo na Índia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, assume também a liderança do P20.

A cúpula do P20 desempenha um papel relevante ao aproximar legisladores das discussões internacionais do G20, cujas decisões muitas vezes resultam em acordos que precisam ser aprovados pelos parlamentos nacionais. Esse diálogo permite que os congressistas se alinhem com as diretrizes internacionais, facilitando o processo de ratificação dos acordos.

Participação feminina

Uma novidade trazida pelo Brasil foi a realização da primeira reunião das mulheres parlamentares do P20, em julho deste ano, em Maceió (AL). Essa iniciativa inédita visa promover maior representatividade feminina nos debates globais.

Com essas iniciativas, o Brasil busca fortalecer o papel dos parlamentos na promoção de uma agenda internacional mais justa e inclusiva, conectando-se às pautas do G20 e ampliando o espaço para novas vozes no cenário global.