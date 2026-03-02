Logo R7.com
R7 Brasília

Candangão BRB 2026


Assista à íntegra de Capital 1 x 1 Gama pelo Candangão BRB 2026

Já classificado e líder da primeira fase, Periquito fica no 1 a 1 no JK e enfrentará o Ceilândia na briga por vaga na final

Candangão BRB 2026|Do R7

Na reedição da decisão da última edição do Candangão, Gama e Capital empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (28), no Estádio JK, pela rodada final da primeira fase do Candangão BRB 2026. O resultado confirmou o cenário das duas equipes na competição. Já classificado e líder da primeira fase, Periquito fica no 1 a 1 no JK e enfrentará o Ceilândia na briga por vaga na final. Confira a tabela do Candangão BRB 2026!

